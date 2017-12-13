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Traktör yatak odası duvarına çarptı: 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, bir apartmanın zemin katındaki dairenin duvarına çarparak durabildi

13 Aralık 2017 16:32

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, bir apartmanın zemin katındaki dairenin duvarına çarparak durabildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, evin yatak odasının duvarı yıkıldı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Pamukkale\'nin Karahayıt Mahallesi\'nde meydana geldi. Orhan Yıldız, 20 AY 820 plakalı traktörüyle, Sevgi Caddesi\'nden Develi Mahallesi\'ndeki arazisine giderken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Arkasına bağlı römork kopan traktör, yoldan çıkarak bir apartmanın zemin katında, Kamuran Gökçe\'ye ait dairenin duvarına çarptı. Traktörün ön kısmı evin duvarını yıkıp yatak odasına girerken, araçtan atlayan sürücü Yıldız, hafif yaralandı. Kaza sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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