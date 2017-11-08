Traktör römorkuna çarpan otomobilde 2 ölü, 2 yaralı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı İlçesi’nde şeker pancarı yüklü traktör römorkuna çarpan otomobildedeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sandıklı-Hocalar karayolunun 22’nci kilometresindeki Emirhisar Köyü yakınlarında meydana geldi. Müjdat Selvi idaresindeki 32 LK 203 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan traktöre bağlı şeker pancarı yüklü 3 römorktan arkadakine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 22 yaşındaki İlyas Göl ile 44 yaşındaki Uğur Yiğit Doğan olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Müjdat Selvi ile Ahmet Kaya ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası traktör sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Müjdat Selvi ile Ahmet Kaya’yı ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ahmet Kaya buradan Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.Yaşamını yitiren Uğur Yiğit Doğan ve İlyas Göl’ün cansız bedenleri ise savcının incelemesi sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma kaza sonrası traktörüyle kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Kazaya karışan otomobilde bulunanların kalorifer tesisatçısı olduğu ve çalıştıkları Sandıklı\'ya bağlı Yavaşlar Köyü’nden memleketleri Isparta’ya dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

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