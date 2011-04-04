-TRAKTÖR PARKI YAŞLANDI ADANA (A.A) - 04.04.2011 - Türkiye'de trafiğe kayıtlı 1 milyon 400 bine yakın traktörün bulunduğu ve bunun yüzde 50'sinin 24 yaşın üzerinde olduğu bildirildi. Türk Traktör Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Adana'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkemizde nüfusun yüzde 25'inin tarımsal alanda faaliyet gösterdiğini söyledi. Modern tarımsal mekanizasyonun lokomotif görevini yapan ve üretim girdileri içinde en büyük paya sahip olanın traktör olduğunu belirten Özdemir, uygun üretim için yeni teknolojiye sahip kullanımı kolay, ekonomik, iş verimi yüksek, çevreye zarar vermeyen traktör ve ekipmanlarının kullanılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 1 milyon 400 bine yakın traktörün bulunduğunu anlatan Özdemir, traktör parkının ortalama gücünün ise 60 BG civarında olduğunu bildirdi. Özdemir, parkta bulunan traktörlerin yüzde 50'sinin 24 yaşın üzerinde olduğunu ifade ederek, bunlardan ekonomik ömrünü tamamlamış yakıt sarfiyatı yüksek, karbon yayılımı fazla bakım onarım gideri yüksek ve güvenlik normlarından yoksun en az 600 binin yenilenmesi gerektiğini kaydetti. -HURDA TEŞVİKİ- Çiftçinin refaha erişimi için yüksek teknolojili traktör ve ekipmanlarını kullanmaları gerektiğinin altını çizen Özdemir, ''Bunun için de ekonomik ömrünü tamamlamış olan traktörler yenilenmeli. Çünkü kullanılan teknoloji çok eski ve önemli kayıplara yol açıyor'' diye konuştu. Özdemir, yaşlı traktörlerin yenilenmesi için hurda teşvikinin çıkartılması gerektiğini de sözlerine ekledi.