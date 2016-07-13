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Dünya

'Traktör' lakaplı mafya babası Provenzano öldü

İtalyan mafya babası Bernardo Provenzano, 83 yaşında hayatını kaybetti

13 Temmuz 2016 23:12

İnsanları biçerek öldürdüğü için için ‘traktör’ lakabıyla anılan Bernardo Provenzano, 43 yıl kaçtıktan sonra 2006 yılında yakalanmıştı.

Provenzano, Salvatore ‘Toto’ Riina’nın ölümünün ardından Sicilya Mafyası’nın kontrolünü eline geçirdi.

BBC’nin haberine göre; 1992 yılında iki yargıcın öldürülmesinin de aralarında bulunduğu cinayetlerden ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Provenzano, Corleone kasabasında ortaya çıkan Sicilyalı mafya grubu Corleonesi’lerin başı olarak tanınıyor.

İtalyan medyasında çıkan haberlerde, Provenzano’nun mesane kanseri olduğu ve bilişsel bozukluk yaşadığı için son iki yılını hastanede geçirdiği bildirildi.

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