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Traktör köprünün altına sıkıştı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, demiryolu altgeçidinde koruma demiri açık unutulduğu için bir traktör köprü altına sıkıştı

27 Ağustos 2017 16:39

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, demiryolu altgeçidinde koruma demiri açık unutulduğu için bir traktör köprü altına sıkıştı.
Sürücülerin güvenliğini sağlayan koruma demiri açık kalan Üç Eylül Mahallesi\'ndeki demiryolu altgeçidine, saat 10.30 sıralarında bir traktör sıkıştı. İlçe merkezi yönünden Kantarcı Mevkii\'ne doğru seyir halinde olan 35 YEA 92 plakalı, romörku bulunan traktör, alt geçitten geçemedi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken traktörün sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.
2015 yılında ve geçtiğimiz nisan ayında da aynı noktada benzer kazalar meydana gelmiş sadece maddi hasarla atlatılmıştı. 2008 yılında ise aynı köprüde yine aynı nedenle yaşanan kazada traktörde yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetmiş, traktör sürücüsü de hafif yaralanmıştı.

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