Traktör, kayısı bahçesine devrildi: 1 ölü

Taha AYHAN/HEKİMHAN (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Hekimhan ilçesinde, kontrolden çıkıp kayısı bahçesine devrilen traktörün sürücüsü Hasan Demir (55), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Mollaibrahim Mahallesi\'nde meydana geldi. Kayısı bahçesinden dönen Hasan Demir yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kayısı bahçesine devrilen traktörün altında kalan sürücü Demir, olay yerinde hayatını kaybetti. Köydeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarılan Demir\'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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