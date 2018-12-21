Traktör hırsızı tutuklandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) –BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir traktörü düz kontak yaparak çalan şüpheli, traktör ile yakalandı.

Dün gece Edebey Mahallesi\'ndeki Osman Boz’a ait bağ evinin girişinde park halinde olan 16 Y 6457 plakalı traktör, Batuhan Şen tarafından çalındı. Boz, traktörünün çalındığını fark edince durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Yapılan çalışma sonucunda jandarma ekipleri Batuhan Şen\'i çaldığı traktörle yakaladı. Çok sayıda hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıkan Şen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FOTOĞRAFLI