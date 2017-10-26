Traktör duvara çarptı: 2 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), (DHA) - ANKARA’nın Çubuk İlçesi\'nde, kontrolden çıkan traktörün duvara çarpması sonucu sürücü ve yanındaki eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Gökçedere Mahallesi\'nde meydana geldi. Bilal Garip\'in kullandığı 06 CEV 89 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Nihat Yeşiltaş\'a ait 2 katlı evin duvarına çarptı. Kazada, traktörün sürücüsü Garip ve yanında bulunan eşi Naciye Garip yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Garip çifti, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.



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