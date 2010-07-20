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TRAKTÖR DEVRİLDİ, BABAYLA OĞLU ÖLDÜ İNEGÖL (A.A)

20 Temmuz 2010 13:15

-TRAKTÖR DEVRİLDİ, BABAYLA OĞLU ÖLDÜ İNEGÖL (A.A) -20.07.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktör devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Lütfiye köyünde yaşayan Esat Ergün (60), oğulları Mustafa Ergün (19) Erol Ergün (15) ve Eyüp Ergün (6) ile köy çıkışındaki tarlaya gitmek üzere 16 F 3784 plakalı traktörle yola çıktı.  Baba Ergül'ün, tarla yolunda bir köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu traktör şarampole devrildi.  Kazada, Esat Ergül ile küçük oğlu Eyüp Ergül kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Ergül ve Erol Ergül kardeşler, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Bu arada, olayı duyarak hastaneye gelen anne Zeliha Ergül (55), acil serviste sinir krizi geçirdi.

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