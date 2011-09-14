-Traktör devrildi baba ve kızı altında kaldı KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 14.09.2011 - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan baba ve 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Uncular köyü Höblek mezrasında, Ömer Karadoğan'ın (32) kullandığı 46 E 9104 plakalı traktör, sağ ön tekerleğinin yerinden çıkması üzerine şarampole devrildi. Kazada, traktörün altında kalan 8 yaşındaki Beyzanur Karadoğan olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan baba Ömer Karadoğan ile komşuları Mehmet Yıldırım, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karadoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.