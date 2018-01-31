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Traktör devrildi, 16 yaşındaki sürücü ve arkadaşı yaralandı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 16 yaşındaki Ö

31 Ocak 2018 22:13

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, 16 yaşındaki Ö.F.Ü.\'nün kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrilirken, kazada sürücü ile yanındaki arkadaşı traktörün altında kalarak yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde, Pamukova Karapınar Mahallesi\'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Ö.F.Ü.\'nün kullandığı 16 H 5482 plakalı traktör mıcır yolda sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki üzüm bahçesine devrildi. Kazada sürücü Ö.F.Ü. ile yanındaki arkadaşı F.Ş. (16), devrilen traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaralanan 2 kişiyi aracın altından çıkardı. Pamukova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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