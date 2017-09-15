Traktör altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Şarköy İlçesi\'nde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında sıkışıp kalan sürücü 37 yaşındaki Sezer Avcı\'yı itfaiye ekipleri kurtardı.

Şarköy\'ün Cumhuriyet Mahallesi\'nde zeytinlik süren Sezer Avcı\'nın kullandığı 59 SD 582 plakalı traktör, tarladan yola çıktığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Avcı\'nın bacakları devrilen traktörün altında sıkışıp kalırken, kazayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Avcı\'yı traktör altından kurtardı. Bacaklarında kırık olduğu belirlenen Avcı, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Avcı, Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



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