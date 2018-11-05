Trafoda ölen çocukla ilgili soruşturma: Belediye görevlisinin ifadesi alındı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÇEKMEKÖY\'de çocuk parkında saklambaç oynarken girdiği trafoda elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Kadir Açık\'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü M.B.A.\'nın gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nişantepe Mahallesi\'nde bulunan çocuk parkında 29 Ekim 2018\'de saklambaç oynamak için girdiği trafoda elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki Kadir Açık\'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. \"Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak\" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Çekmeköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü M.B.A.\'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edilen M.B.A.\'nın savcılık sorgusunda, olayın meydana gelmesinden dolayı kusurlu olmadığını söylediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Savcı, M.B.A.\'yı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk ettiği, hakimliğin de, savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktığı öğrenildi.