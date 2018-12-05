Trafo patladı, sanayide üretim durdu

Elvan Yılmaz

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) trafo patlaması sonucu yangın çıkarken, sanayide üretim durdu. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde OSB’deki trafo merkezinde bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Büyük bir gürültü ile patlayan trafo alev alev yanmaya başladı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) görevlileriyle birlikte yangına müdahale etti. Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ancak yangın kontrol altına alınabildi.

Öte yandan, trafonun patlamasıyla birlikte Çorum kent merkezinin büyük bir kısmına ve merkeze yakın bazı köylere elektrik verilemedi.