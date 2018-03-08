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Spor

Trafo patladı maç tatil edildi

Ankaragücü, Adanaspor karşılaşması yarıda kaldı ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ankaragücü, sahasında Adanaspor'u konuk etti

08 Mart 2018 23:03

Ankaragücü, Adanaspor karşılaşması yarıda kaldı

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 26\'ncı haftasında Ankaragücü, sahasında Adanaspor\'u konuk etti. 

Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynanan karşılaşma 9\'uncu dakikada stada gelen elektirik trafosundaki yaşanan arıza sebebiyle durdu. Daha sonrasında stat jenaratörünün devreye girmesiyle birlikte yüzde 80\'lik aydınlatılmayla devam eden karşılaşmada 39\'uncu dakikada jenaratörde yaşanan sorun sebebiyle bütün ışıklar kesildi. Bunun ardından hakem Birincioğlu, karşılaşmaya ara verdi. 
TFF ile yapılan görüşmeler ardından maç tatil edildi. TFF karşılaşmanın ileriki bir tarihte oynanmasına karar verdi.

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