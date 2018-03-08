T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trafo merkezinde patlama: 1 işçi yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Trakya Elektrik Dağıtım A

08 Mart 2018 02:15

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (TREDAŞ) trafo merkezinde işçilerin çalışma yaptığı sırada elektrik şartelinin patlaması sonucu Emre Örpek (24) yaralandı.
Olay, bu akşam saatlerinde Malkara Küçük Sanayi Sitesi 2\'inci blok mevkiindeki yüksek gerilim hattının geçtiği TREDAŞ\'a ait trafo merkezinde meydana geldi. Görevlilerin çalıştığı sırada iddiaya göre, elektrik şarteli henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamayla birlikte alevlerin yükselmesi üzerine işçilerden Emre Örpek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen Örpek\'i Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis, olayla yerinde soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat YAYINMALKARA Tekirdağ DHA TEKİRDAĞ MalkaraTrakya Elektrik DağıtımTREDAŞEmreOlayMalkara Küçük Sanayi SitesiGörevlilerinPatlamaylaMalkara Devlet HastanesiPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24