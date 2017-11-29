Trafo arızalandı, hastanede elektrikler kesildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'deki Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'nde, yağış nedeniyle trafo arızalanınca, gün boyunca elektrik kesintileri yaşandı.

İzmir\'de, kent genelinde gün boyu etkili olan sağanak yağış nedeniyle Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi trafosu arızalandı. Arıza nedeniyle hastanede gün boyu, zaman zaman elektrik kesintileri meydana geldi. Jeneratörlerin devreye girdiği hastanede, yoğun bakım ünitesi dışındaki servislerde hizmetler aksadı.

Arıza nedeniyle acil servis hizmeti de aksayınca, gelen ambulanslar kentteki diğer hastanelere yönlendirildi.