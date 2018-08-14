T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı (2)

ŞÜPHELİLER YAKALANDI İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte iki grup arasında çıkan Ali Gül'ün öldüğü, Murat Dana ve Mehmet Dirlik'in ise yaralandığı olayın şüphelileri F

14 Ağustos 2018 15:14

ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İzmir\'in Bornova ilçesinde trafikte iki grup arasında çıkan Ali Gül\'ün öldüğü, Murat Dana ve Mehmet Dirlik\'in ise yaralandığı olayın şüphelileri F.T. ve F.T. yakalandı. Şüpheliler, Bozyaka\'daki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Bir çimento fabrikasında çalışan Gül\'ün cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
KAVGANIN NEDENİ YAN BAKMA
​Bu arada, kavganın nedeni de ortaya çıktı. İki otomobil kırmızı ışıkta yan yana durduğu, içindekilerin de birbirlerine baktığı, bir süre sonra yol kenarında duran her iki araçtan inen tarafların kavga ettiği belirtildi.
Davut CAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YAKALANDI İzmirAli GülDanaMehmet DirlikBozyaka AsayişMüdürlüğüBirGülAdli Tıp KurumuKAVGANIN NEDENİ YAN BAKMA ​BuDavut CANİZMİR DHA FOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24