-Trafikteki motorlu taşıt sayısı azaldı ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı 2011 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4,4 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı Kasım ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 85 bin 96 taşıt içinde otomobil yüzde 54,2 pay ve 46 bin 137 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 20,9 pay ve 17 bin 816 adet ile kamyonet, yüzde 12,3 pay ve 10 bin 435 adet ile motosiklet, yüzde 6 pay ve 5 bin 104 adet ile traktör takip etti. Kasım ayında trafiğe kaydolan araçların yüzde 6,6 pay ve 5 bin 604 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. -Trafiğe kayıtlı taşıt azaldı- Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,2 azaldı. Bu azalış otobüste yüzde 14,9, kamyonda yüzde 15,3, motosiklette yüzde 36,4, traktörde yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 4,1, minibüste yüzde 10,6, kamyonette yüzde 0,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 56,7 artış kaydedildi. 2011 yılı Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 4,4 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 7,2, kamyonette yüzde 17,5 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 10,2, otobüste yüzde 28,6, kamyonda yüzde 5,9, motosiklette yüzde 21,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 53,3, traktörde yüzde 24,1 artış oldu. -2011 Ocak-Kasım dönemi- 2011 Ocak-Kasım dönemini kapsayan 11 aylık dönemde 1 milyon 120 bin 515 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 173 bin 592 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam artan araç sayısı 946 bin 923 oldu. Kasım ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 16 milyon 42 bin 526 taşıtın yüzde 50,4'ünü otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,7'sini motosiklet, yüzde 9,1'ini traktör, yüzde 4,6'sını kamyon, yüzde 2,4'ünü minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. -Markalara göre dağılım- Geçen yılın Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise 46 bin 137 otomobilin yüzde 15'ini Renault, yüzde 9,7'sini Ford, yüzde 9,6'sını Volkswagen, yüzde 8,4'ünü Opel, yüzde 7,7'sini Hyundai, yüzde 7,1’ini Tofaş-Fiat, yüzde 6,1’ini Toyota, yüzde 4,8'sini Chevrolet, yüzde 3,9’unu BMW, yüzde 27,7'sini ise diğer markalar oluşturdu.