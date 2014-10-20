Trafikteki her 10 araçtan 4’ü kiralık

Türkiye'de son dönemde özellikle büyük işletmeler ve KOBİ’ler otomobil satın almak yerine uzun dönemli kiralamayı tercih ediyor. Bunun sebebi de hem bu araçların kiralarını gider olarak gösteriyor hem de sigorta ve bakım gibi satın alma sonrasında ortaya çıkan gider kalemlerinden kurtuluyorlar.

Emre Özpeynirci’nin Radikal’de yer alan haberine göre, ödenen KDV’de indirim konusu yapılabiliyor. İşte bu bilincin artmasıyla birlikte Türkiye’de filo kiralama şirketlerinin ve bünyelerindeki araçların sayıları da hızla artıyor. 2013 yılında 200 bin adet olan Türkiye’deki filo parkının bu yıl pazarın daralmasına rağmen 220 bin adedi aşması bekleniyor.

Yüzde 15-25 iskonto

Filo pazarının hızla büyümesiyle birlikte Türkiye’de markalarda bu pazardan daha fazla pay almak ve daralan pazardapazar paylarını düşürmemek için büyük uğraş veriyor. Bunun sonucunda da filoya verdikleri araçlarda perakande fiyatlara göre yüzde 15-25 iskonto yapıyolar. Çünkü toplu satış yaparak, hem satışlarını artırıyor hem de pazarda güçlü pozisyona geliyorlar. Ama bugün fiyatı 100 bin TL olan bir aracı, filo şirketlerine 75 ile 85 TL arasında bir fiyata vermek durumunda kalıyorlar. Aksi takdirde pazar payları ve yıl sonu hedefleri düşüyor.

Filonun payı arttı

Geçtiğimiz yıl Ocak- Ağustos döneminde satılan toplam 365 bin 83 aracın 127 bin 754 adedi filo satışlarından oluştu. Yani o dönemde filonun payı yüzde 35’ti. Bu yıl ise pazardaki daralmaya da bağlı olarak otomobil satışları 285 bin 83 adede geriledi. Toplam satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 daraldı. Filo satışları ise bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 111 bin 1777 adet olarak gerçekleşti. Filodaki daralma yüzde 13 ile otomobildeki daralmadan az olunca, filonun toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 35’ten yüzde 38.4’e yükseldi. Bir başka deyişle Türkiye’de satılan her 100 otomobilin 38-39 adedi filodan oluştu.

2013 yılı verileri karşılaştırıldığında Fiat, Ford, Hyundai ve Toyota’nın filo satışlarında önemli artış görülürken Renault’nun filo oranının düştüğü gözlemleniyor. 2014 yılında Fiat’ın filo oranı geçtiğimiz yılki seviyesi olan yüzde 60’lardan yüzde 72’ye çıkarken, Ford’daki artış ise yüzde 43’lerden yüzde 60’lara yükseldi. Aynı dönemde Hyundai’nin filo payı ise yüzde 40’tan yüzde 49’a çıktı. Geçtiğimiz yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 53.7 filo oranı bulunan Renault’un bu yıl aynı dönemde filo payı yüzde 46.7’e geriledi.

Sıralama değişti

Filo satışlarını çıkardığımızda en çok otomobil satan markalar listesinde de çok ciddi değişimler yaşandı. 8 ayda en çok otomobil satan 4’üncü marka olan Fiat, filo hariç tutulduğunda 13’üncü sıraya gerilerken, 5’inci sırada yer alan Ford ise 10’uncu sıraya indi. Listede ilk iki sıra değişmezken 3’üncü sırada yer alan Hyundai ise 5’inci sıraya indi. Filo oranları kısmen az olan Opel, 6’ıncılıkta 3’üncülüğe, Toyota ise 7’incilikten bir anda 4’üncülüğe yükseliyor. Aşağıda hem filo dahil toplam satışları hem filo hariç toplam satışları verdim. Listedeki net değişimi çok daha iyi görebilirsiniz.