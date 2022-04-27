Trafikteki araçların yüzde 47.8'i 12 yaş ve üzerinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Taşıt-Kilometre İstatistikleri 2020 verilerine göre, araç filosunun oldukça yaşlı olduğu görüldü. Toplam araç sayısı 2020 yılında 22.1 milyon olurken, bunun yüzde 47.8'ini 12 yaş üzeri araçlar oluşturdu. 8-11 yaş arasındaki taşıt sayısı oranı da yüzde 17.6'yı buluyor. Böylece toplam araçların yüzde 65.4'ünü 8 yaş üstü araçlar oluşturdu.

TÜİK'in 2021 istatistiklerine göre de motorlu kara taşıtlarının ortalama yaşı 14.5 oldu. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde ise bu rakam 12.6 seviyesinde.

Avrupa'nın gerisinde

Sözcü'nün haberine göre Türkiye'de ortalama yaş otomobillerde 13.6, otobüslerde 14.8, kamyonetlerde 12.8 ve kamyonlarda 17.6 olurken, Avrupa'da bunlar sırasıyla 11.8, 12.8, 11.9 ve 14.1 oldu.

Yaşlı araçlar yakıt tüketimini artırırken, sürücülerin ve yolcuların seyahat güvenliğini de riske atıyor.

Sektörde satış hedefleri tutmuyor

Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte otomotiv sektöründe satış hedefleri de tutmuyor. En son 2017 yılında 950 bin adet satış rakamına ulaşan iç pazarda bu seviyeye bir daha ulaşılamadı. 1 milyon adet satış hedefi konulan sektörde 2021 yılında toplam 737 bin araç satılırken, bu yılın ilk 3 ayında da satışlar yüzde 23.5 oranında azalarak 152 bin 50 adet olarak gerçekleşti.