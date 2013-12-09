Trafikteki araç sayısı 17,7 milyonu geçti

TÜİK'in açıkladığı 2013'ün eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 17 milyon 734 bin 673 taşıttan yüzde 51,5'i otomobil, yüzde 16,4'ü kamyonet, yüzde 15,3'ü motosiklet, yüzde 8,7'si traktör, yüzde 4,3'ü kamyon, yüzde 2,3'ü minibüs, yüzde 1,3'ü otobüs, yüzde 0,2'si ise özel amaçlı taşıt.

Eylülde 95 bin 204 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe kaydı yapılan bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 54,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 20,9 ile motosiklet, yüzde 12,3 ile kamyonet, yüzde 5,3'ünü traktör, yüzde 7,1 minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar takip etti.

Sonbaharda artış var

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, eylülde ağustosa göre yüzde 10,4 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 7,6, minibüste yüzde 85,2, otobüste yüzde 56,1, kamyonette yüzde 14,7, kamyonda yüzde 40, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 3, traktörde yüzde 44,7 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 1 azalma görüldü.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12,2 arttı. Bu artış, otomobilde yüzde 28, minibüste yüzde 71,9, kamyonda yüzde 11,7, motosiklette yüzde 6,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 0,7, traktörde yüzde 35,3 oldu. Otobüste yüzde 53,1, kamyonette yüzde 21,9 azalış yaşandı.

Bu yıl ocak-eylül döneminde 879 bin 790 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 178 bin 530 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 701 bin 260 arttı. Eyülde 478 bin 209 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 478 bin 209 taşıt içinde otomobil yüzde 67 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 3,5'le traktör takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 7,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Benzinli araç oranı azaldı

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 9 milyon 125 bin 545 otomobilin yüzde 41,5'i LPG'li, yüzde 31,7'si benzinli, yüzde 26,3'ü dizel yakıtlı araçlardan oluştu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,5 oldu.

Trafiğe en fazla (1501-1600) motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapılırken, ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 497 bin 284 otomobilin yüzde 37,6'sını (1501-1600), yüzde 20,5'ini (1300 ve altı), yüzde 17,8'ini (1401-1500), yüzde 16,5'ini (1301-1400), yüzde 5,6'sını (1601-2000), yüzde 1,7'sini (2001 ve üstü) motor silindir hacmine sahip araçlar oluşturdu. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.