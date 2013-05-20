Trafikteki araç sayısı 17,3 milyona ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında 88 bin 397 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, trafikteki araç sayısı ise 17 milyon 265 bin 567'ye ulaştı.

TÜİK, 2013'ün mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 17 milyon 265 bin 567 taşıtın yüzde 51'ini otomobil, yüzde 16,5'ini kamyonet, yüzde 15,5'ini motosiklet, yüzde 8,8'ini traktör, yüzde 4,4'ünü kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 88 bin 397 taşıt içinde otomobil yüzde 58,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 15,1 ile motosiklet, yüzde 15 ile kamyonet, yüzde 4,7 ile traktör takip etti.

Taşıtların yüzde 7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Taşıt sayısı bir önceki aya ve yıla göre arttı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, mart ayında şubat ayına göre yüzde 45,7 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 49, minibüste yüzde 24,7, otobüste yüzde 10,1, kamyonette yüzde 32, kamyonda yüzde 17,1, motosiklette yüzde 63,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 4,8, traktörde yüzde 60,9 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 7,6 artış yaşandı. Bu artış otomobilde yüzde 14,7, minibüste yüzde 9,5, otobüste yüzde 16,1, motosiklette yüzde 16,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 363,8 oldu. Kamyonette yüzde 11,6, kamyonda yüzde 19,9, traktörde yüzde 9,8 azalış oldu.

İlk çeyrekteki artış 232 bin

Ocak-Mart döneminde ise 272 bin 96 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 942 adet taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 232 bin 154 adet arttı.

Devri yapılan toplam 418 bin 896 taşıt içinde otomobil yüzde 66,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 4,8 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 7,3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

LPG'li otomobil oranı yüzde 41,3 oldu

Trafiğe kayıtlı 8 milyon 802 bin 629 otomobilin mart ayı sonu itibarıyla yüzde 41,3'ü LPG'li, yüzde 33,2'si benzinli, yüzde 25'i dizel yakıtlı olarak belirlenirken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,6 oldu.

İlgili ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise 51 bin 402 otomobilin yüzde 15,8'inin Renault, yüzde 15,7'sinin Volkswagen, yüzde 8,5'inin Opel, yüzde 7,6'sının Hyundai, yüzde 6,9'unun Ford, yüzde 6,3'ünün Fiat, yüzde 4,4'ünün Toyota, yüzde 4,4'ünün Dacia, yüzde 3,6'sının Peugeot, yüzde 3'ünün Citroen, yüzde 23,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.