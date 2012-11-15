Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 7 azaldı. Eylül ayında 84 bin 846 taşıtın kaydı yapılırken, trafikteki araç sayısı 16 milyon 825 bin 748'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Eylül ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, Eylül'de trafiğe kaydı yapılan toplam 84 bin 846 taşıt içinde otomobil yüzde 47,7 pay ve 40 bin 499 adetle ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 22 pay ve 18 bin 659 adetle motosiklet, yüzde 17,7 pay ve 15 bin adetle kamyonet, yüzde 4,4 pay ve 3 bin 718 adetle traktör takip etti.

Eylül ayında trafiğe kaydolan taşıtların yüzde 8,2'sini (6 bin 970) minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 10,3, kamyonette yüzde 1,6, kamyonda yüzde 7,9, motosiklette yüzde 14 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 22,2, otobüste yüzde 53,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,3, traktörde ise yüzde 15,1 artış oldu.



Geçen yılın aynı ayına göre düşüş oldu

Öte yandan, Eylül'de trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı.

Söz konusu azalış kamyonette yüzde 9,5, kamyonda yüzde 23, motosiklette yüzde 21,4, traktörde yüzde 13,5 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 5,1, minibüste yüzde 35,3, otobüste yüzde 32,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 78,9 artış oldu.

Ocak-Eylül döneminde 818 bin 804 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 82 bin 584 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 736 bin 220 adet arttı. Eylül ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 16 milyon 825 bin 748 adet taşıtın yüzde 50,6'sını otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 15,7'sini motosiklet, yüzde 8,9'unu traktör, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül'de 391 bin 879 aracın devri yapıldı

Eylül ayında toplam 391 bin 879 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtlar içinde otomobil yüzde 66,6 pay ve 260 bin 801 adetle ilk sırada yer alırken, otomobili yüzde 16,1 pay ve 63 bin 112 adetle kamyonet, yüzde 5,9 pay ve 22 bin 979 adetle motosiklet, yüzde 3,4 pay ve 13 bin 207 adetle traktör izledi. Söz konusu ayda minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtların oluşturduğu 31 bin 780 (yüzde 8,1 pay) taşıtın devri gerçekleşti.

Otomobillerin yüzde 41'i LPG'li

Otomobillerde kullanılan yakıt türleri açısından değerlendirildiğinde Eylül ayı sonu itibarıyla 8 milyon 515 bin 776 adet otomobilin yüzde 41'i LPG, yüzde 34,7'si benzin, yüzde 23,7'si dizel yakıt kullandığı belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,6 oldu.



Markalara göre dağılım



Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 40 bin 499 otomobilin yüzde 11,8'ini Renault, yüzde 9,3'ünü Ford, yüzde 9'unu Hyundai, yüzde 8,6'sını Volkswagen, yüzde 7,7'sini Tofaş-Fiat, yüzde 7,3'ünü Toyota, yüzde 6,5'ini Opel, yüzde 5,5'ini Dacia, yüzde 3,8'ini Nissan, yüzde 3,2'sini Mercedes-Benz, yüzde 27,4'ünü ise diğer markalar oluşturdu.