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Trafikte telefonla konuşan polise ceza kesildi

08 Temmuz 2020 18:35

Kastamonu'ta araç kullanırken cep telefonuyla konuşan bir polis memuruna ceza verildi.

Kastamonu Emniyet Müdürü Necati Denizci’nin içinde bulunduğu makam aracı, Cumhuriyet Caddesi’nden İl Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halindeyken sol şeritte ilerleyen resmi bir polis aracını geçmek istedi.

Makam şoförü tarafından selektörle uyarı yapılmasına rağmen, polis aracı sürücüsünün telefonla konuştuğu için uyarıları fark etmediği belirlendi.

Sol şeritte uzun süre seyrine devam eden polis memuruna Denizci’nin talimatıyla “trafikte cep telefonuyla konuştuğu” gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

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