Trafikte tehlikeli taşımacılık

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, trafiğin yoğun olduğu bulvarda, tavanında taşıdığı demir kafesi eliyle tutup ilerleyen taksinin sürücüsü, hayrete düşürdü.

Seyhan ilçesinde araç trafiğinin yoğun olduğu Turan Cemal Beriker Bulvarı\'nda tavanında taşıdığı demir kafesle ilerleyen 01 T 0174 plakalı taksi sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi. Bir eliyle direksiyonu, diğer eliylede demir kafesi tutan sürücü, kazaya davetiye çıkardı. Bir süre sonra sürücü, ara sokaklardan birine girerek gözden kayboldu.

Trafikteki araçlardan birinde seyahat eden bir vatandaş, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı.

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