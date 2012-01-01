-Trafikte tartıştıkları tır sürücüsünü öldürdüler TARSUS (A.A) - 01.01.2012 - Mersin'de bir tır sürücüsü, trafikte tartıştığı 4 kardeşle aralarında çıkan kavgada başına sert cisimle vurulması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkan 33 TAS 13 plakalı TIR sürücüsü Mehmet Mülayim (46), seyir halindeyken kendisini sıkıştırdığını iddia eden motosiklet sürücüsü A.Ç. ile tartıştı. A.Ç, daha sonra çağırdığı kardeşleri D.Ç, H.Ç. ve H.Ç. ile tırı durdu. Tır sürücüsü çıkan kavgada, sert cisimle başına vurulması sonucu yaralandı. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Mülayim, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Devriye gezen polis ekiplerinin yakaladığı A.Ç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.