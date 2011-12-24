T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trafikte polisle çatıştılar DİYARBAKIR (A.A)

24 Aralık 2011 21:05

-Trafikte polisle çatıştılar DİYARBAKIR (A.A) - 24.12.2011 - Diyarbakır'da trafik kontrolü için durdurulan araçtaki 2 kişi, silahla çevreye rastgele ateş açtı. Polisin karşılık vermesi üzerine çıkan olayda 2'si trafik polisi, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bayramoğlu Caddesi'nde trafik kontrolü yapan polis memurları, durdurdukları bir araçtaki sürücüden belgelerini istedi.  Sürücü ve polis arasında, trafik belgelerinin eksikliği nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 trafik polisi ile araçtakiler arasında arbede yaşandı. Araçtaki 2 kişi, üzerlerinde taşıdıkları silahla çevreye ateş açmaya başladı.  Polisin de karşılık vermesi üzerine çıkan olayda, bir trafik polisi ve araçtaki 2 kişi silahla yarandı. Olayda diğer polis memuru ise darp sonucu yara aldı. İki polis memuru ve araçtaki yaralılar Cemal Mehmetoğlu ile Fuat Mehmetoğlu, Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.  Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24