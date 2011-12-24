-Trafikte polisle çatıştılar DİYARBAKIR (A.A) - 24.12.2011 - Diyarbakır'da trafik kontrolü için durdurulan araçtaki 2 kişi, silahla çevreye rastgele ateş açtı. Polisin karşılık vermesi üzerine çıkan olayda 2'si trafik polisi, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bayramoğlu Caddesi'nde trafik kontrolü yapan polis memurları, durdurdukları bir araçtaki sürücüden belgelerini istedi. Sürücü ve polis arasında, trafik belgelerinin eksikliği nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 trafik polisi ile araçtakiler arasında arbede yaşandı. Araçtaki 2 kişi, üzerlerinde taşıdıkları silahla çevreye ateş açmaya başladı. Polisin de karşılık vermesi üzerine çıkan olayda, bir trafik polisi ve araçtaki 2 kişi silahla yarandı. Olayda diğer polis memuru ise darp sonucu yara aldı. İki polis memuru ve araçtaki yaralılar Cemal Mehmetoğlu ile Fuat Mehmetoğlu, Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.