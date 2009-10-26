Trafikte online ceza dönemi başlıyor

Sıklaştırılan denetimlerle artan trafik cezalarının, takip ve tahsilat sorunununa bakanlıklardan 'online ceza' önlemi geldi.
Trafik kuralı ihlallerinin azaltılması amacıyla sıklaştırılan
denetimlere paralel trafik cezalarındaki büyük artış, takip ve tahsilat
sorununu da beraberinde getirdi. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük
şehirlerde vergi dairelerine ''çuvallar dolusu'' trafik ceza tutanağı
geldiği, bunların da sisteme işlenmesinin zaman aldığı belirlendi.
Emniyetin ceza tebligatlarındaki
gecikmeler, adres değişikliği gibi nedenlerle ceza tutanaklarının
vatandaşa ulaştırılamaması, trafik cezası kesilen sürücülerin bazen
aylar sonra cezadan haberdar olmasına neden olurken, vergi dairelerinde
sisteme işleme sorunu ve tahsilat tebligatlarının hemen yapılamaması da
mevcut sistemin sorgulanmasına yol açtı.
Trafikte düzenin sağlanması çalışmaları
kapsamında, ''elektronik denetim sistemi'' de kentlerde devreye girmeye
başladı. Kırmızı ışık ihlallerinin yanı sıra elektronik ortamda hız
limitini aşan sürücülerin tespitini de sağlayan yeni sistem, özellikle
İstanbul'da başarıyla uygulandı.
Kameralar geldi ,cezalar 4'e katlandı
İstanbul'un ardından kentteki araç
sayısının 1 milyonu aştığı Ankara'da da trafik kurallarını ihlal eden
sürücülere karşı ''kameralı takip'' sistemi uygulamaya girdi. Yeni
sistemin pilot uygulaması da Eskişehir Yolu üzerinde başlatıldı.
Kent merkezinde yaygınlaştırılacak proje
ile sürücülerin 90 merkezde 850 kamera ile izlenebileceği bu sistem
oluşturulurken, sistemin kırmızı ışık, hız sınırı ihlali ve hatalı
sollama yapanlar ile diğer trafik kuralı ihlallerini tespit etmesi
öngörüldü.
Kurulan sistemde kuralları ihlal edenler,
kamerayla belirleniyor ve merkezde bilgisayar ortamında bu sürücülerin
plakalarına ceza işleniyor.
İstanbul ve Ankara'da devreye sokulan
kameralı takip sistemi, trafik cezalarında genelde 4 kata ulaşan bir
artışa yol açtı. Başkentte sadece 3 noktada 1 gün içinde 42 bin kişinin
kırmızı ışıkta geçtiği belirlendi. Bu durum cezaların sisteme işlenmesi
ve tahsilatı sürecini daha da uzattı. Emniyet tebligat yapsa bile,
vergi dairelerinin binlerce cezayı sisteme zamanında girememesi,
cezasını ödemek isteyen sürücüleri de sıkıntıya soktu.
Online takip
Cezalara paralel artan tebligat ve
tahsilat sorunu, yetkilileri de harekete geçirdi. İlk olarak Gelir
İdaresi Başkanlığı ile İstanbul Emniyeti arasında toplantılar yapıldı.
Daha sonra Ankara'da da trafik cezalarının işlenmesi ve tahsilatı için yeni bir sistem kurulması gündeme geldi.
Bu amaçla İçişleri Bakanlığı, Gelir
İdaresi Başkanlığı, Ankara Valiliği ve Emniyet yetkililerinin katıldığı
bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda Emniyet Genel Müdürlüğü ile
Gelir İdaresi Başkanlığı arasında trafik cezalarının online takibine
ilişkin yeni bir sistem kurulması önerisi masaya getirildi. Bir
komisyonun söz konusu proje üzerinde çalışması kararlaştırıldı.
Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı ile
Emniyet Genel Müdürlüğü arasında elektronik hat oluşturulacak. Kameralı
takip sistemiyle, kural ihlalinde bulunan sürücülere ceza yazıldığında,
bu ceza Gelir İdaresi Başkanlığında da anında görülecek. Bu çerçevede
vergi daireleri de hemen tahsilat için harekete geçecek ve tebligat
yapacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesi
ve GSM ortamında da bu bilgileri vatandaşa sunacak. Böylece Gelir
İdaresi Başkanlığının internet sitesine girerek, motorlu taşıt vergisi
ve trafik cezası sorgulaması yapanlar, haklarında trafik cezası varsa
bunu hemen görebilecek. Aynı şekilde GSM operatörlerine atılacak bir
mesajla da aynı bilgiye ulaşılabilecek.
Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen
bilgiye göre, on line sistemin oluşturulmasıyla, sadece kameralı takip
sistemiyle yazılanlar değil, diğer trafik cezaları da anında sisteme
aktarılacak.
Ödenek yetersizliğinden cezalar tebliğ edilmemişti
Bu arada, trafik cezalarının tebliğ edilmesi işlemi geçmişte de tartışma konusu olmuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün posta
ödeneklerinin yetersiz olmasından dolayı bir dönem sürücülere cezalar
tebliğ edilememişti. Bu şekilde sadece bir ilde 2006 yılında yazılan 1
milyon 703 bin adet trafik para cezasının tebliği için uzun süre
beklenmişti.
Bu durum ''Trafik Kazalarını Önlenme
Faaliyetleri Raporu''nda da yer almış ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün
geçen yıl trafik birimleri için 15 milyon 437 bin YTL ödeneğe ihtiyaç
duyduğu, ancak sadece 2 milyon 700 bin YTL ödenek alabildiği
vurgulanmıştı.
Trafik cezaları, Sayıştay Raporlarına da
konu edilmişti. Sayıştay'ın bir süre önce yayımlanan bir raporunda,
trafik cezası tutanaklarının vergi dairelerine elektronik ortamda
gönderilmemesi nedeniyle tutanakların vergi memurları aracılığıyla tek
tek bilgisayara kayıt edilerek tahakkuka bağlandığı belirtilmiş ve
''Vergi dairelerinin iş yoğunluğu ve mevcut personel sayısı, bu tür
işlemlerin zamanında ve tam olarak gerçekleştirilmesine imkan
vermemektedir'' denilmişti.
Trafik para cezası tutanaklarının
tahakkuka bağlama işleminin İstanbul'da yirmiye yakın memur tarafından
yapılmakta olduğuna da dikkatİ çekilen raporda, daha sonra şu tespitte
bulunulmuştu:
''Ancak haftada 30-35 bin adet trafik para
cezası tutanağının vergi dairesine gelmesi nedeniyle tamamının
tahakkuku mümkün olamamaktadır. Yalnız bu ilimizde Nisan 2007
itibarıyla tahakkuka bağlanmayı bekleyen yaklaşık 4 milyon adet trafik
para cezası tutanağı bulunmaktadır. Benzer durum diğer büyük şehirler
için de geçerlidir.''
9 ayda 722 milyon lira ceza kesildi
Bu arada Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın 9 aylık döneminde trafik
kurallarını ihlal eden sürücülere kesilen ceza, bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 21,5 oranında arttı.
2008 yılının Ocak-Eylül döneminde 594
milyon 273 bin lira olan trafik cezası miktarı, bu yıl aynı dönemde 722
milyon 264 bin lira olarak gerçekleşti.