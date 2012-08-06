Trafikte, milletvekiline ve hâkime 'ceza imtiyazı' kalkıyor

Trafikte denetimlerin dijital ortama geçmesi, Emniyet'in yükünü büyük oranda azalttı. Ancak şehir merkezleri ve karayollarındaki MOBESE kameralarının, hız limitini aşan milletvekili, hakim ve savcılara ait araçlara otomatik olarak ceza göndermesi sıkıntı doğurdu.

Cezalar, Emniyet'i, Meclis ve yargıyla karşı karşıya getirdi. Zaman gazetesinin haberine göre, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Karayolları Trafik Güvenliği 10 Yıllık Eylem Planı'yla tartışmaya nokta konulacağı öğrenildi. Resmî Gazete'de yayımlanması beklenen planda, söz konusu imtiyazın yer almayacağı, Erdoğan'ın kendisine aktarılan şikâyetler üzerine trafikteki bu ayrıcalıkların kaldırılması talimatı verdiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda kurallara uyma yükümlülüğü noktasında herkes eşit olacak. Güvenlik nedeniyle yetkili kurumlarca alınan tedbirler istisna oluşturabilecek. Ancak kamu vicdanını rahatsız edecek farklı uygulamalardan kaçınılacak. Ayrıca koruma hizmetlerinden yararlanacak kişiler arasında sayılmayan kamu görevlilerine koruma verilmeyecek, araç tahsis edilmeyecek. Geçiş üstünlüğü sağlayan ışıklı ve sesli donanım kullanamayacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, polis, jandarma ve milletvekillerine ceza kesilmemesi talimatı verilmişti. Milletvekilleri, savcı ve hakimlerin özel araçlarıyla kırmızı ışık ihlali yapmaları ve hız limitini aşmaları üzerine gelen cezalara itirazlar tartışma doğurmuştu. Tartışılan sistem şöyle işliyor: "İmtiyazdan faydalanmak isteyen vekil, sürekli kullandığı özel bir aracın plakasını Emniyet'e bildiriyor. Bu plakalar MOBESE'ye takıldığında görüntüler otomatik olarak kayıttan düşüyor. Düzenlenen bazı ceza tutanakları ise Meclis yönetimine iletiliyor. Meclis'in uygun görmesi halinde vekile ceza kesiliyor. MOBESE kameralarında hız limiti veya trafik ihlali yaptığı tespit edilen hakim ve savcılarla ilgili kayıtlar da Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Bakanlık, kayıtların ceza tutanağına dönüştürülmesi için hakim ve savcıların görüntülerini ilgili ağır ceza mahkemesine gönderiyor."