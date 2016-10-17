Trafikte 'lüks' taksi dönemi

Hükümetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği ÖTV muafiyeti, 13 Ekim'den itibaren uygulamaya konuldu. Uygulamanın nasıl olacağı yönünde esnaf arasındaki kafa karışıklığını gidermek için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) tarafından toplantı düzenlendi.

Toplantıya İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, bazı otomobil satıcılarının temsilcileri, taksi plakası sahipleri katıldı. Bayrakdar, toplantıya katılan taksicilere ve otomobil satıcılarına uygulamadan nasıl faydalanacağı yönünde bilgi verdi. Bayrakdar, taksici esnafıyla bir araya gelmesinin iki nedeni olduğunu belirterek, birincisinin yeniden yapılandırma kanunu ve ÖTV hakkında taksici esnafını bilgilendirmek olduğunu söyledi.

"Esnafımız çok heyecanlı"



Yeniden yapılandırmanın da ÖTV gibi esnaf için önemli olduğunu vurgulayan Bayrakdar, "Vergi Dairesine borcu olan taksici esnafımızın, bundan mutlaka faydalanmaları gerekiyor. Bu kanun çerçevesinde esnaf borcunu 6, 12 ve 18 taksitler halinde yapılandırabiliyor ve ticaretlerine çok rahat bir şekilde devam edebiliyorlar. Bunun süresi 30 Ekim'de sona eriyor. Borçları olan varsa mutlaka gelip faydalansınlar. ÖTV'siz araçların alımı konusunda da artık vergi dairelerimizde işlemler yapılmaya başlandı. İstanbul'da yaklaşık 18 bin taksi var. ÖTV'siz taksilerini alan esnaf da hizmeti alan vatandaş da rahat edecek. Bütün taksici esnafını bu haktan çok hızlı bir şekilde faydalanmaları için davet ediyorum. Bu kanundan 2019'un Haziran sonuna kadar faydalanabilirler. Ama esnafımız çok heyecanlı ve istekli, o güne kadar bekleyeceklerini hiç sanmıyorum." diye konuştu.



İTEO Başkanı Yahya Uğur da uzun süreden beri taksici esnafının talebi olan ÖTV muafiyetinin karşılandığını aktararak, taksici esnafından, İstanbulluların da hoşuna gidecek şekilde bu haktan faydalanmalarını istedi.

"Yeni Türkiye'de yeni taksiler lazım"





Bugün taksicinin daha önce hayal bile edemeyeceği üst segmentteki araçları alabileceğini anlatan Uğur, "Bu nedenle esnafımızdan rica ediyorum. Bu üst segmentteki araçlardan da alsınlar. İstanbullu müşterilerimize konforlu araçlarla hizmet vermek bizim sorumluluğumuzda. Hükümetimizin verdiği bu teşviki inşallah yüksek segmentteki araçlarla esnafımız destekler. Tabi bu yüksek segmentli araçların farklı ücret tarifeleri olacak. Bu konuyu belediye yetkilileriyle görüşüyoruz. Vatandaş daha güvenli ve konforlu araçlarla seyahat edebilmeli. Yani yeni Türkiye'de yeni taksiler lazım. Birtakım korsan oluşumlar var. Onları engelleyecek." ifadelerini kullandı.



Bu arada, ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alınan 2 Mercedes-Benz marka taksi de İTEO'nun önünde sergilendi.