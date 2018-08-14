Trafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını çocukları düdük ile uyaracak

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de Kurban Bayramı öncesinde \'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim\' adı altında başlatılan projede hatalı araç kullanan anne veya babalarını, çocuklar polislerin dağıttığı düdüklerle uyaracak.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde başlattığı, \'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim\' adı altındaki uygulama ile ilgili Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulaması yaptı. Uygulamada görevli polis memurları , olası kazaların önüne geçmek amacıyla anne veya babalarının trafik kurallarına uyması, aksi takdirde uyarmaları amacıyla çocuklara kırmızı düdük ve şapka dağıttı. Uygulama sırasında görevli polisler çocuklara düdüklerin nasıl kullanacaklarını da uygulamalı anlattı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, Kurban Bayramı\'nın yaklaşması nedeniyle hatalı sürücüler için kırmızı düdük kampanyası başlatıldığını belirterek, \"Bu kampanyanın Kırıkkale ayağındaki uygulamamıza start vermek için buraya geldik, uygulama noktasında buluştuk. Bu kampanyanın amacı özellikle iller arasında ve il içerisinde seyahat eden araçlardaki küçük çocuklarımıza, araç içerisinde bulunan çocuklarımıza kırmızı renkli düdük vereceğiz. Çocuklar, babaları veya anneleri araçları sürerlerken herhangi bir kural ihlali yaptıklarında, emniyet kemeri takmadıklarında, hız ihlali yaptıklarında, kırmızı ışık ihlali yaptıklarında, basit onların anlayabileceği fakat neticeleri ağır olan bu tür kusur ihlalleri yaptıklarında düdük çalarak, araç süren annesini, babasını uyaracak. \'Baba şu an şu kuralı yaptın\' diyecek, \'anne şu an emniyet kemeri takmadığın için seni ikaz ediyorum\' diyecek. Bu tür uygulamalarda biz olması muhtemel bir takım trafik kazaların önlenebileceğini inanıyoruz. Bunun geçmişte yaşanmış güzel örnekleri var\" dedi.

Kampanya esnasında dağıttıkları düdüklerin çocukların çok hoşuna gittiğini söyleyen görevli trafik polisi ise, \"Çocuklar düdükleri hemen öttürmeye başladılar. Biz düdük verirken çocuklara anlattık nerede kullanmaları gerektiğini. Yani hatalı sollama, kırmızı ışıkta geçtiklerinde ya da hız yaptıkları zaman babalarının arkalarında bu düdükleri öttürerek uyarmalarını istedik. Onlar da şimdiden başladı bile öttürmeye\" diye konuştu.

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