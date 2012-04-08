Trafikte küfür edene 5 bin lira ceza

İzmir’de avukat Ali Balcı, iki yıl önce trafikte çıkan tartışmada kendisine ağır küfür ve hakaret ettiği iddiasıyla, özel güvenlik şirketi sahibi Savaş Şamdan’a karşı açtığı 5 bin TL’lik tazminat davasını kazandı. Kararı Yargıtay da onadı.

Davaya konu olay, 25 Ağustos 2010 tarihinde meydana geldi. İzmir Barosu avukatlarından Ali Balcı, yanında kızkardeşi Ece Balcı ile yönetimindeki araçla giderken, yolda ilerleyen Savaş Şamdan ile tartıştı. Avukat Balcı’nın iddiasına göre bilmediği bir nedenle Savaş Şamdan ağır küfürler etti. Avukat Balcı, sanıktan şikayetçi oldu. Açılan ceza davasında Şamdan tehditten 5 ay, hakaretten ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması 5 yıl ertelendi.

Avukat Ali Balcı, kendisine ağır küfür edip tehdit eden Savaş Şamdan hakkında avukatları Cumhur Bambu ve Ahmet Çiftçi aracılığıyla, İzmir 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Avukat Ali Balcı dilekçesinde, Savaş Şamdan’ın söylediği sözler nedeniyle ’Kız kardeşinin gözü önünde erkeklik ve ağabeylik gururunun rencide edildiğini’ belirtti.



'Daha ağır neticeler verebilen bir olay'



Davaya bakan 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Necat Kurak, 5 bin lira manevi tazminata hükmetti. Hakim, gerekçeli kararında şöyle dedi: "Davacının mesleği avukatlık, davalı ise özel güvenlik şirketi sahibidir. Vuku bulan olay çoğu zaman gazetelere de konu olan ve daha ağır neticeler verebilen bir olaydır. Trafikten kaynaklanan bir sorun nedeniyle daha önceden birbirlerin hiç tanımayan insanların birbirlerine müsamahalı olmaları gerekirken aşırı tepkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu hususta tarafların sosyal ve mali durumları da gözetilerek, davacının davasının tamamen kabülüne karar verilmesi gerekmiştir.

Hakim, Savaş Mamdan’ı yasal faizi hariç 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Sanığın avukatı Çetin Bingöllü, kararı temyiz etti.



'Örnek bir karar'



Temyiz talebini inceleyen Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, kararı onadı. Yargıtay’ın onama kararı taraflara tebliğ edildi. Ali Balcı’nın avukatı Cumhur Bambu, bunun örnek bir karar olduğunu, artık bu tür olayların azalacağını ümit ettiklerini söyledi.