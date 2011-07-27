-TRAFİKTE GİZLİ POLİS DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 27.07.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü yaz aylarında artan trafik kazalarının önüne geçmek için yeni bir denetim programını uygulamaya koydu. Kamyon ve otobüslerin sıklıkla kazalara karıştıkları yolları belirleyen polis, burada sivil ekiplerce denetim yapıyor. Kimliklerini gizleyerek kamyon ve otobüslere yolcu gibi binen sivil polisler, hem seyahat edilen aracın sürücüsünün, hem de diğer sürücülerin kurallara uyup uymadığını denetliyor. Yaz aylarındaki trafik yoğunluğu, trafik kazalarında da artışa yol açıyor. Emniyet verilerine göre, geçen yıl Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında meydana gelen trafik kazalarında bin 371 kişi hayatını kaybetti. 2009'da toplam 111 bin 121 trafik kazası oldu. Bu kazalarda 4 bin 324 kişi yaşamını yitirdi. Kazalardan 34 bin 318'i Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında meydana geldi. Yaz aylarında yapılan uzun seyahatler ve varılacak yere bir an önce ulaşma isteği de kazaları tetikliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, yaz aylarında artan kazaların önüne geçebilmek için yeni bir denetim programını uygulamaya koydu. Kazaların nedenleri, şekilleri, oluş yerleri ve zamanları ile kazaya karışan araçları değerlendiren polis, şehirler arası yolcu ve yük taşıyan kamyon ve otobüslerin sıklıkla kazalara karıştığı yolları belirleyerek, buralarda sivil ekiplerce denetim başlattı. Kimliklerini gizleyerek otobüslere yolcu gibi binen sivil giyimli polisler, hem seyahat edilen aracın sürücüsünün, hem de trafikteki diğer sürücülerin kurallara uyup uymadığını belirliyor. Tespit edilen ihlal ve olumsuzlukları güzergahtaki trafik kuruluşları ya da ekiplere bildiren ve gerekli cezanın uygulanmasını sağlayan sivil polisler, seyahat sonunda da otobüs şoförü ve yolculara denetimin amacı ile sonuçları hakkında bilgi veriyor. Kamyonlarla da seyahat eden sivil polisler, böylece trafikteki diğer kamyonların yaptıkları hataları denetleme fırsatı buluyor. Yeni uygulama, kazaların sık olduğu 30 yolda 90 personelden oluşan 45 ekiple gerçekleştiriliyor. 25 ildeki trafik ekiplerince yapılan denetimlere Emniyet Genel Müdürlüğünden 10 trafik personelinden oluşan 3 ekip katılıyor. Sabah saatlerinde görev yaptıkları yerlerden ayrılan ekipler, daha önce görüştükleri ve yapılan iş hakkında bilgi verdikleri kamyon şoförleriyle seyahate çıkıyor. Denetimlerini tamamlayarak müdürlerinin belirlediği ilde kamyondan inen polisler, terminale geçerek önceden şoföre yakın koltuklardan aldıkları biletlerle otobüse biniyor. Kimliklerini gizleyip yolcu gibi otobüsteki yerini alan sivil polisler, denetimlerin ardından tekrar görev yaptıkları yere dönüyor. -TRAFİK POLİSLERİNİ DE DENETLİYORLAR- Bu uygulamayla sürücülerin yanı sıra güzergahta görevli trafik polisleri de denetleniyor. Sivil polisler, seyahat edilen güzergahta görevli trafik ekipleri ile personelin görevlerinin başında olup olmadığını, araç durdurma ve kontrollerde mevzuata uygun hareket edip etmediklerini, sürücülere karşı tutum ve davranışlarını gözlemliyor. Aykırı hareketleri tespit edilen görevliler hakkında yasal işlem yapılıyor. Polis, kendi sorumluluk bölgesinde 1 Haziran-15 Temmuz arasında yük taşıyan 584 bin 243, yolcu taşıyan 128 bin 489 aracı ve sürücüyü kontrol etti. Bu tarihler arasında 184 bin 727 sürücü hız denetimine, 383 bin 50 sürücü de alkol denetimine tabi tutuldu ve ihlali olanlara ceza uygulandı. Polisin denetimleri sonucu 2008 yılında 2007'ye göre trafik kazaları sonucu ölümlerde yüzde 15.4, 2009 yılında yüzde 13.6, geçen yıl yüzde 19.3 ve bu yılın ilk yarısında yüzde 8.9 oranında azalma oldu.