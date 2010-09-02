-TRAFİKTE BAYRAM ÖNLEMLERİ ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - İçişleri Bakanlığı, ''Ramazan Bayramı Tatili Süresince Alınacak Trafik Tedbirleri''ne ilişkin genelge yayımladı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, 9-11 Eylül 2010 tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatili süresince ve 12 Eylül 2010 Pazar günü anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulacak olması nedeniyle şehirlerarası karayollarında trafik yoğunluğunun özellikle tatilin başlangıç ve bitiş günleri ile referandum gününde önemli oranlarda artış göstereceğinin değerlendirildiği belirtildi. Genelgeye göre, tatil süresince şehirlerarası karayollarında görevli ekipler, trafik kuruluşlarının büro hizmetlerinde görevli personel ile takviye edilip, karayolu güzergahlarında özellikle tatilin başlangıç ve bitiş günleri olan 8-11 Eylül ile 12 Eylülde ortalama her 30 kilometreye bir ekip düşecek şekilde görevlendirilecek. Ayrıca, karayollarının önemli kavşak, geçit ve kesişme noktalarında sabit ekipler konuşlandırılacak, ekipler hava karardıktan sonra tepe lambalarını mutlaka yanar durumda bulunduracaklar. Karayolu trafiğini denetim altına almak, hatalı davranışları görülen yol kullanıcılarını trafik denetim ekiplerine bildirmek ve karayolu üzerinde gereken tedbirleri almak üzere, 8 ve 11 Eylül 2010 tarihlerinde, Ankara-Eskişehir (Sivrihisar)-Afyonkarahisar, Ankara (Şereflikoçhisar)-Konya (Kulu)-Aksaray ve Ankara (Kızılcahamam)-Bolu güzergahlarında merkezden görevlendirilen rütbeli personel tarafından havadan helikopter ile izleme ve denetleme yapılacak. Genelgede yer alan diğer önlemler şöyle: -Trafik personeli maç, konser, toplantı gibi programlarda güvenlik nedeniyle görevlendirilmeyecek, gerektiğinde bu gibi etkinliklerde sadece trafiğin tanzim ve denetimi amacıyla görevlendirilecekler. -Bayram tatili süresince şehir içi ve şehirlerarası karayollarında görevlendirilen motorize trafik ekiplerinde akaryakıt kısıtlamasına gidilmeyecek. -Bayram öncesinde basın yayın kuruluşları kanalıyla, yol kullanıcılarına şehir içi ve şehirlerarası yolculuklarında toplu taşım araçlarını kullanmaları, ayrıca tatil süresince de trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerinin ikazlarına uymaları yönünde ulusal, bölgesel ve yerel duyuru ve yayınların yapılması sağlanacak. -Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin takografları, şoförünün alkol durumu, taşımacılık yetki belgeleri (korsan taşımacılık yapıp yapmadıkları), Zorunlu Mali Mesuliyet ve Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortaları, şoförlerin sürücü belgeleri ve ceza puanları ile aracın fenni muayene durumu titizlikle kontrol edilecek. Ayrıca, karayolu güzergahlarında da otobüs ve minibüsler üzerindeki denetimlere ağırlık verilecek. -Geçmiş bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazaları analiz edildiğinde, bu kazaların genelde aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, çalışma ve dinlenme süresi ihlali gibi nedenlerden meydana geldiği görüldüğünden, bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimler ön planda olacak. -Radarlı hız tespit ekipleri; özellikle hızdan kaynaklanan kazaların yoğunlaştığı bölgelerde seyir halinde bulunacaklar ve başta hız ihlalleri olmak üzere hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı gibi denetim konularına ağırlık verecek. -Özellikle gün batımı ve sabaha karşı yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen sürücüler uygun yerlerde konuşlanacak ekipler tarafından uyarılacak, gerektiğinde müsait yerlerde dinlenmeleri sağlanacak. -Sürücü ve yolcuların ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri kullanmasına yönelik denetimlere ağırlık verilecek. -Yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riskini artırmak amacıyla trafik denetim hizmetlerinde görevli personelin en az yüzde 10'u sivil ihbarlı denetimlerde görevlendirilecek. Ayrıca, bu denetim şekli ulusal ve yerel basın yayın kuruluşları aracılığıyla yol kullanıcılarına duyurulacak. -İki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş günlerinde ve trafik yoğunluğunun önemli oranlarda arttığı tespit edilen yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde ağır tonajlı araçların (tır, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde kısa süreler ile trafik akımı normale dönünceye kadar bekletilmesi sağlanacak. -Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilecek. -Halk oylaması öncesinde ana arterlerde ve karayollarında çeşitli siyasi partiler tarafından oluşturulan araç konvoylarının bir düzen içerisinde hareket etmesinin sağlanması ve farklı partilerin konvoylarının karşı karşıya gelmeyecek şekilde trafik düzeni sağlanarak, konvoy faaliyetinin gerçekleştiği mahallin hassasiyetleri de göz önüne alınmak suretiyle gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanacak. -Oy kullanma gününde güvenlik açısından özellik arz eden bölge ve güzergahlardaki oy sandıkları ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler, güvenlik güçlerinin gözetiminde oy kullanılan yerlere ve oylama sonuçlandığında seçim kurulu başkanlıklarına taşınacağından, intikal sırasında yol güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü asayiş ve trafik tedbirleri de alınacak. -Görevlilerin kılık ve kıyafetleri ile ekip otolarının temiz, düzenli ve bakımlı olmasına özen gösterilecek, sürücülere hitap edilirken saygılı ve kararlı olunacak.