-Trafikte bayram bilançosu: 62 ölü ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Yurt genelinde bayram tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 62 kişi öldü, 371 kişi yaralandı. 5 Kasım Cumartesi günü meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi öldü, 101 kişi yaralandı. Kurban Bayramı'nın ilk günü en az kaza yaşanan gün oldu. Kazalarda 5 kişi ölürken, 55 kişi de yaralandı. Trafik kazaları bayramın ikinci ve üçüncü günleri de can almaya devam etti. Bayramın ikinci günü 16 kişinin öldüğü kazalarda, 71 kişi yaralanırken, üçüncü gün ölü sayısı 14, yaralı sayısı ise 98 oldu. Bayramın son gününde ise saat 17.00'ye kadar meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Arife gününden bayramın son günü akşamına kadar yurt genelinde meydana gelen kazalarda ölenlerin toplam sayısı 62'ye, yaralananların ise 371'e ulaştı.