'Trafikte alkol testi anayasaya aykırı'

Kenya'da Temyiz mahkemesi, trafikte alkol testinin anayasal haklara aykırı olduğunu söyleyerek dava açan bir bar sahibini haklı buldu.

Bu kararla, sadece alkol testinin sonucuna bağlı olarak kimseye ceza yazılamayacak.

Ancak alkollü araç kullananlar bir aşamada alkol testinin de yapılabileceği trafik yasaları kapsamında cezalandırılabilecek.

Mahkeme alkol testini düzenleyen kurallarla, trafik yasaları arasında uyumsuzluk olduğuna hükmetti.

Fakat bar sahibinin zaferinin kısa ömürlü olabileceği belirtiliyor. Zira hükümetin, mahkeme kararıyla oluşan yasal boşluğu doldurmak için ivedilikle yeni bir yasa geçireceği belirtiliyor.

Kariuki Ruitha adlı bar sahibi devletin, ne kadar alkol alacakları dahil insanların yaşam tarzlarıyla ilgili kararlarına müdahale edemeyeceğini savunarak üç yıl önce dava açmıştı.

Kenya, dünyada trafikte en fazla insanın öldüğü ülkeler arasında yer alıyor.

2016'nın ilk yarısında trafik kazalarında 1574 kişi öldü.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Nairobi'de bar işleten Ruitha müşterilerine bardan çıkar çıkmaz alkol testi yapıldığı için işlerinin yüzde 80 oranında azaldığını, 44 çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldığını söyleyerek 2014'te Ulaştırma Bakanlığı'na dava açmıştı.

Ruitha'nın avukatı, polisin daha arabalarına binmeden müşterilere alkol testi yaptığını belirterek testle ilgili kuralların "baskıcı ve mantıksız" olduğunu söylüyor.