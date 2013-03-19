Trafikte 17 milyon araç var

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı, Ocak ayında Aralık ayına göre yüzde 70,4 artarken, trafiğe kayıtlı araç sayısı 17 milyon 143 bin 99'a ulaştı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Ocak ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık ayına göre yüzde 70,4 arttı.

Ocak ayında 123 bin 19 taşıtın kaydı yapılırken,trafikteki araç sayısı 17 milyon 143 bin 99'a ulaştı



LPG'li otomobil oranı yüzde 41,2 oldu



Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 8 milyon 721 bin 678 adet otomobilin yüzde 41,2'si LPG'li, yüzde 33,6'sı benzinli, yüzde 24,6'sı dizel yakıtlı olarak belirlenirken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,6 oldu.



Markalara göre dağılım



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında da, 75 bin 391 adet otomobilin yüzde 14,9'unun Renault, yüzde 10,3'ünün Volkswagen, yüzde 9,5'inin Opel, yüzde 7,4'ünün Fiat, yüzde 7,3'ünün Hyundai, yüzde 7,1'inin Ford, yüzde 5,9'unun Dacia, yüzde 5'inin Toyota, yüzde 3,7'sinin Peugeot, yüzde 3,7'sinin Nissan, yüzde 25,1'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.