Trafikte 10 yılda 42 bin kişi can verdi

Türkiye'de karayollarında son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarında 42 bin 447 kişi öldü, 2 milyon 26 bin 986 kişi de yaralandı.

Ramazan Ercan’ın Anadolu Ajansı’ndaki haberine göre, yılda 1 milyona yakın trafik kazasının yaşandığı Türkiye'de, günde yaklaşık 12 kişi kazalarda yaşamını yitirdi, 555 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2004-2013 arasında 9 milyon 553 bin 227 maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 42 bin 477 kişi hayatını kaybetti, 2 milyon 27 bin kişi ise yaralandı.

Kaza ve yaralı sayısı arttı ölü sayısı azaldı

Trafik kazalarının ağır bilançosu rakamlara yansırken 10 yılda kaza ve yaralı sayısı arttı, ölü sayısında ise yıllara göre azalma yaşandı. 2004 yılında 537 bin 352 trafik kazasında 4 bin 427 kişi hayatını kaybederken, 136 bin 437 kişi ise yaralandı. Bu rakam 2013 yılında 1 milyon 207 bin 354 kaza, 3 bin 685 ölü, 274 bin 829 yaralı olarak gerçekleşti.

Günde 12 kişi yollarda hayatını kaybetti

Trafik kazalarında en fazla ölümün yaşandığı yıl ise 2007 oldu. Bu yılda 5 bin 7 kişi yaşamını yitirirken 2007'den itibaren ise trafik kazalarındaki ölüm sayısı her yıl azalarak 2013 yılında 3 bin 685'e geriledi.

Yılda ortalama 955 bin, günde ise 2 bin 600'den fazla trafik kazasının meydana geldiği Türkiye'de, 10 yıl boyunca günde yaklaşık 12 kişi kazalarda öldü, 555 kişi ise yaralandı.

Yıllara göre kaza istatistikleri ise şöyle oluştu:

Yıl Kaza sayısı Ölü sayısı Yaralı sayısı 2004 537.352 4.427 136.437 2005 620.789 4.505 154.086 2006 728.755 4.633 169.080 2007 825.561 5.007 189.057 2008 950.120 4.236 184.468 2009 1.053.346 4.324 201.380 2010 1.104.388 4.045 211.496 2011 1.228.928 3.835 238.074 2012 1.296.634 3.750 268.079 2013 1.207.354 3.685 274.829



