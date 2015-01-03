T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trafikte 10 yılda 42 bin kişi can verdi

Türkiye’deki trafik kazalarında günde ortalama yaklaşık 12 kişi yaşamını yitirdi

03 Ocak 2015 19:07

Türkiye'de karayollarında son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarında 42 bin 447 kişi öldü, 2 milyon 26 bin 986 kişi de yaralandı.

Ramazan Ercan’ın Anadolu Ajansı’ndaki haberine göre, yılda 1 milyona yakın trafik kazasının yaşandığı Türkiye'de, günde yaklaşık 12 kişi kazalarda yaşamını yitirdi, 555 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2004-2013 arasında 9 milyon 553 bin 227 maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 42 bin 477 kişi hayatını kaybetti, 2 milyon 27 bin kişi ise yaralandı.

 

Kaza ve yaralı sayısı arttı ölü sayısı azaldı

 

Trafik kazalarının ağır bilançosu rakamlara yansırken 10 yılda kaza ve yaralı sayısı arttı, ölü sayısında ise yıllara göre azalma yaşandı. 2004 yılında 537 bin 352 trafik kazasında 4 bin 427 kişi hayatını kaybederken, 136 bin 437 kişi ise yaralandı. Bu rakam 2013 yılında 1 milyon 207 bin 354 kaza, 3 bin 685 ölü, 274 bin 829 yaralı olarak gerçekleşti.

 

Günde 12 kişi yollarda hayatını kaybetti

 

Trafik kazalarında en fazla ölümün yaşandığı yıl ise 2007 oldu. Bu yılda 5 bin 7 kişi yaşamını yitirirken 2007'den itibaren ise trafik kazalarındaki ölüm sayısı her yıl azalarak 2013 yılında 3 bin 685'e geriledi.

Yılda ortalama 955 bin, günde ise 2 bin 600'den fazla trafik kazasının meydana geldiği Türkiye'de, 10 yıl boyunca günde yaklaşık 12 kişi kazalarda öldü, 555 kişi ise yaralandı.

Yıllara göre kaza istatistikleri ise şöyle oluştu:

 

Yıl Kaza sayısı Ölü sayısı Yaralı sayısı
2004 537.352 4.427 136.437
2005 620.789 4.505 154.086
2006 728.755 4.633 169.080
2007 825.561 5.007 189.057
2008 950.120 4.236 184.468
2009 1.053.346 4.324 201.380
2010 1.104.388 4.045 211.496
2011 1.228.928 3.835 238.074
2012 1.296.634 3.750 268.079
2013 1.207.354 3.685 274.829


 

ETİKETLER

trafikkazalarölümyaralanmakarayollarıemniyetgenel müdürlükjandarmaistatistikortalamaoran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24