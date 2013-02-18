Trafikte 1 promil alkolle yakalanana 2 yıl hapis geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kazalarının önüne geçmek için cezaları artıran bir düzenleme hazırladı. 1 promil ve üstü alkollü araç kullananlar hakkında herhangi bir tutanağa gerek duyulmadan, 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.



Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik cezalarını artıran yeni bir yasal düzenleme hazırladı.

TCK'nın 179. maddesine göre, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.

Bugüne kadar alkollü yakalanan sürücülere para cezası uygulanıyor, polisin ''can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığına'' dair tutanak tutmadığı alkollü sürücüler hakkında 179. madde uygulanamıyordu.

Yeni düzenlemeyle sürücülere yedikleri yiyeceklerden kana karışacak miktar olan 1 promile kadar opsiyon tanınacak. Polis, 1 promil ve üstü alkollü halde araç kullanan sürücüler hakkında herhangi bir rapor hazırlamadan savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Alkollü yakalanan sürücüler, hastanedeki testlerin ardından 2 yıla kadar hapis talebiyle mahkemelere sevk edilecek.



Trafik cezaları da artıyor



Kazaların önüne geçilmesi için caydırıcılıktan uzak bazı trafik cezalarının da artırılması planlanıyor. Yeni ehliyetler de dahil pek çok düzenlemeyi içeren 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı İçişleri Bakanı Muammer Güler'in görüşüne sunuldu.



Hız sınırını aşana en az 166 lira ceza



Bakanlıkta son haline getirildikten sonra TBMM'ye gönderilecek tasarı ile hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere verilen cezanın 166, yüzde 30 ile 50 arasında aşan sürücülere verilen cezanın ise 343 liraya yükseltilmesi planlanıyor. Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşan sürücülere de 700 lira ceza verilecek.



Kırmızı ışık ihlaline 343 lira



Tasarı ile kırmızı ışık ihlali yapanlar 343 lira, emniyet kemeri takmayanlar da 166 lira ceza ödeyecekler. Bebek koltuğu kullanmayan sürücülere de 166 lira ceza verilecek. Emniyet şeridinde kullananlara verilecek cezanın yanı sıra sadece korunan ve koruyan araçlarda kullanılan ''çakar lamba'' takan sürücülere verilen cezanın da 77 liradan 343 liraya çıkartılması öngörülüyor.



Trafiğe bir yolda 3 bin 800 kurban



Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, trafik kazaları ülkenin en önemli sorunlarından biri. 2011'de meydana gelen 1 milyon 228 bin 928 trafik kazasında 3 bin 835 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 238 bin 74 kişi de yaralandı.

2002'den 2011'e kadar trafik kazalarında 43 bin 140 kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar, hastanede ölenlerle birlikte bu sayının 100 bini aşabileceğini belirtiyor.



Yüzde 90'ı emniyet kemeri takmıyor



Polisin yaptığı denetimler de sürücülerin yüzde 90'ının emniyet kemeri takmadığını ortaya koydu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emniyet kemeri takma oranını ölçmek için 25-27 Şubat'ta tüm illerde yaptırdığı denetimde İstanbul'da 800 sürücüden 770'inin emniyet kemeri takmadığı görüldü.

Emniyet kemerinin takma oranının en iyi olduğu Afyon'da 60 sürücüden 5'ine ceza verildi. İzmir'de ise 80 sürücüden 20'si emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle ceza aldı.