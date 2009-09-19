Trafik terörü arifede de iş başındaydı: 35 ölü

Ramazan Bayramı’nın arifesinde trafik terörü yine iş başındayd. Akraba ziyareti ve tatil için yola çıkan birçok sürücü maalesef kaza yaparak hayatını kaybetti. Çeşitli illerde meydana gelen kazalarda 35 vatandaşımız hayatını kaybederken, 100'den fazla vatandaşımız ise yaralandı.



Çankırı'da meydana gelen kazalarda toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Konya'daki 3 ayrı kazada da 3’ü çocuk 6 kişi öldü.



Kırıkkale’de 3 kişi trafik kazası kurbanı olurken, 11 kişi yaralandı.



Trabzon’da bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2’si bebek 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Bilecik, Karaman, Antalya, Niğde, Eskişehir, Manisa, Aydın, Sakarya, Karabük ve Balıkesir, Çorum, Burdur, Kastamonu, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Giresun, Sivas, Sakarya, Samsun, Giresun, Bursa, Bartın ve Muğla’daki kazalarda ise 16 kişi öldü, 80’den fazla kişi de yaralandı.

