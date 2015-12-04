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Trafik tartışmasında hakaret etti; 4 bin lira tazminat ödeyecek

Trafiği aksatan aracın kadın sürücüsüne "O.....u" diyerek hakaret eden veteriner, hakarete uğrayanın kendisi olduğunu iddia etti

04 Aralık 2015 10:50

Trafikte tartıştığı Hattat Holding’in patronu Mehmet Hattat’ın gelini Burcu Hattat’a “O…u” diyen veteriner Hasan Bulut, hakaret davası sonucunda 4 bin lira tazminat ödemeye mahkûm oldu. Bulut ifadesinde, “Bana şerefsiz, p...k deyince ben de kendisine ‘Ben p…ksem sen de o...usun’ demek zorunda kaldım” dedi.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Burcu Hattat, 18 Mayıs 2010’da, aracı ile Levent’te bir kliniğin önünde durarak trafiği aksattı. Bunun üzerine Veteriner Hasan Bulut, Burcu Hattat’ın yanına gelerek sokak ortasında, “Sen insan mısın? Sen hayvansın, o...u, şerefsiz” diyerek ağır hakaret etti. Burcu Hattat, hakaret dolu sözler nedeniyle veteriner Bulut’a, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 20 bin liralık tazminat davası açtı.

 

“O….sun demek zorunda kaldım”

 

Mahkemede ifade veren Bulut hakarete uğrayanın kendisi olduğunu iddia ederek “Aracı yolu kapatınca arabayı arkaya almasını rica ettim. Davacı ‘Siz kim oluyorsunuz?’ diye bağırmaya başladı. Bana şerefsiz, p...k deyince ben de kendisine ‘Ben p…ksem sen de o...usun’ demek zorunda kaldım” dedi. Bulut ayrıca, Hattat’ın, “Sana gününü göstereceğim. Kim olduğumu biliyor musun?” diye tehdit ettiğini ileri sürdü, daha sonra da işyerinde darp edildiğini söyledi.

Mahkeme, Bulut’u hakaretten suçlu bularak Burcu Hattat’a 4 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Davalı Hasan Bulut’un avukatı kararı temyiz etti. Taraflar arasında, ‘darp iddiasıyla’ İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasında ise sanıklar Nusret Yıldırımer, Ali Karaman ve Hakan Kılıç’a, basit yaralama, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Burcu Hattat ise bu davada beraat etti.

 

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