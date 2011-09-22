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Trafik şube müdürüne ''hız'' cezası BİLECİK (A.A)

22 Eylül 2011 22:04

-Trafik şube müdürüne ''hız'' cezası BİLECİK (A.A) - 22.09.2011 - Bilecik Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kamuran Turan'a hız yaptığı gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kamuran Turan, 11 AK 505 plakalı otomobiliyle 110 kilometrelik hız sınırı bulunan Bozüyük-Bilecik karayolunun Yörükçepni mevkisinde radar cihazıyla 125 kilometre hız yaptığı belirlendi.  Trafik ekipleri tarafından durdurulan Turan'a 140 lira para cezası uygulandı.     

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