Trafik sorununu çözmek için 1500 kamyoncu aranıyor

3. Köprü’nün açılmasıyla Mahmutbey Geçişi başta olmak üzere belli noktalarda yaşanan trafik sıkıntısını çözecek Kuzey Marmara Otoyol projesi şirketler birliğinde yer alan Limak’ın Başkanı Nihat Özdemir, “Sıkıntının farkındayız, bir an evvel çözmek için yolun yapımına finansmanı beklemeden başladık. Şu an 1500 kamyon şoförü arıyoruz” dedi.

Hürriyet'te Hülya Güler'in haberine göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte kamuoyunda ‘Mahmutbey sıkıntısı’ olarak gündeme gelen bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğunu çözmesi beklenen Kuzey Marmara otoyol projesi için 1500 kamyon şoförü aranıyor. Asya ve Avrupa kesimi olarak iki bölümden oluşan 268 kilometrelik Kuzey Anadolu Otoyol projesini gerçekleştiren konsorsiyumda yer alan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, projeyle ilgili ilk kez konuştu. Kuzey Anadolu Otoyol Projesinin detaylarını, şu ana kadar yürütülen çalışmaları, neden köprü ile eşzamanlı bitirilmediğini ve trafik yoğunluğu için geliştirdikleri geçici çözümleri anlatan Özdemir, “Sıkıntıların farkındayız. Çok az sabır diyoruz. Yolları bitirdikçe açacağız” dedi.

''Finansmanı beklemeden başladık''

“Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte yaşanan trafik yoğunlunun farkındayız” diyen Özdemir, köprü bağlantı yollarını bir an evvel bitirmek ve hizmete açmak için finansmanını beklemeden özkaynak kullanarak çalışmalara hızla başladıklarını söyledi. Projede 1500’ü kamyon, 2 bin 100 araç kullanılacağını belirterek söze başlayan Özdemir “Araçların siparişlerini verdik, makineler gelmeye başladı. Ancak tıpkı 3. havalimanı inşaatında olduğu gibi burada da kamyon şoförü sıkıntısı yaşıyoruz. Türkiye’nin her yerinde kamyon şoförü arıyoruz. Ben buradan tüm kamyon şoförlerimizi projede yer almaya davet ediyorum. 600 de iş makinesi operatörü arıyoruz. Projenin tamamı için de 5 bin kişilik istihdam sağlanacak” diye konuştu.

''Kamulaştırma yükü geciktirdi''

Bağlantı yollarının neden köprü ile eşzamanlı olarak tamamlanmadığı ya da inşaatının neden daha önce başlatılmadığı konusundaki sorumuza Özdemir şu yanıtı verdi:

“Aslında proje gecikmedi. Kuzey Anadolu Otoyolu ihale süreci mayıs ayı sonunda bitti. Sözleşmesini geçen haziranda imzaladık. Sözleşmeye göre projenin 3 yılda tamamlanması gerekiyor. Ama bizden 2 yıl içinde bitirmemiz istendi. Hedefimiz 2018 sonunda otoyolun tamamını bitirmek. Yaşanan trafik yoğunluğunu bir an evvel azaltmak için, yol bittikçe peyderpey hizmete açacağız. Böylece trafik yoğunluğunu azaltmak için elimizden geleni yapacağız. Neden bugüne kadar uzadı? Projenin doğasından kaynaklanan zorluklar nedeniyle projelendirmesi çok uzun sürdü. Kamulaştırma yükü çok fazla olduğu için birkaç alternatif üzerinde çalışıldı ve ancak tamamlanabildi. Türkiye’nin en önemli kesiminde 268 kilometrelik bir otoyol yapıyorsunuz. Neredeyse İstanbul-İzmir otoyolu kadar uzun bir mesafe. Ve Türkiye’nin en kıymetli arsalarının, en kıymetli sanayi bölgelerinin içinden geçiyor. İnsanların fabrikaları, tesiseri var, köyler var, evler var otoyolun güzergahında. Bir yolu getirip bunların ortasından geçirdiğinizde bunun sosyal ve ekonomik sonuçları var. Bunların hepsinin giderilmesi gerekiyor. Dağlık bir yerden yol geçirmek gibi değil. Çok sabır demiyoruz, biz bitirdikçe yolları açıp rahatlama başlayacak. Geçici çözümlerle rahatlama başlayacak.”

''Trafiği çözmek için özkaynakla başladık''

3. köprü bağlantı yollarını kapsayan Kuzey Anadolu otoyolunun iki kesimi olduğunu kaydeden Nihat Özdemir, şunları anlattı: “Birinci bölümü yani Asya kesimini Akyazı’dan alıyoruz, Kurtköy’e bağlıyoruz. Bu 168 kilometre. Avrupa kesimini de Odayeri’nden alıyoruz yani 3. havalimanının hemen yanından alıyoruz, Kınalı’ya kadar yapıp, Siliviri’ye bağlıyoruz. Toplam 268 kilometrelik bir otoyol projesi bu. Bunun yatırım tutarı da 7.2 milyar TL. 2.5 milyar dolar civarında. Biz bunun finansmanını beklemeden hemen projeye başlama kararı aldık çünkü 2018’in sonunda bizden bunun bitirilmesini istiyorlar. Şu anda yaşanan trafik yoğunluğunu bir an evvel rahatlatmak için biz finansmanı henüz tamamlamadan özkaynağımızla çalışmalara başladık. Şantiyeleri kurduk, bayramdan sonra fiili olarak yapım çalışmaları başlayacak. Transit trafik ancak bu yol tamamlanınca İstanbul’un içinden uzaklaştırmış olacağız. 7-8 aydan önce bu finansman tamamlanmaz. Belki yine bir köprü krediyle yolumuza devam edebiliriz.”

''3. Havalimanının yolu için endişemiz yok''

3. Köprü’nün bağlantı yollarının tamamlanmaması gibi bir durumun 3. havalimanı için de yaşanıp yaşanmayacağı konusunda Nihat Özdemir, “3. Havalimanı’nın bağlantısı için karayolu projeleri hızla devam ediyor. Metro için de çalışmalar sonhaline geldi. İnşallah o da yetişecek, şu anda bu konuda bir endişemiz kalmadı” dedi.

6 İngiliz firma taşeron

3. Havalimanı’nda projenin yüzde 40’ını tamamladıklarını belirten Özdemir şu bilgileri verdi:

“2018’in başında 3. havalimanını hizmete almayı hedefliyoruz. Çalışan sayımız 18 bini geçti. Tamamlamamız yüzde 40’a ulaştı. 3. havalimanı için 6 İngiliz firması taşeron olarak görev alıyor. Bunların bir kısmı projeci firmalar bir kısmı yapımcı firmalar. Bunun gibi çok sayıda yabancı şirket çeşitli altyapı projelerinde taşeron olarak yer alıyor.”

''Mısır'a bakanlı açılış isteriz''

Mısır'daki havalimanının yapımını tamamladıkları bilgisini de paylaşan Nihat Özdemir, “Bugün yarın işletmeye alınmaya hazır. Açılış Mısır devletinin inisiyatifinde. Biz açılış törenine Türkiye’den bakan seviyesinde katılım olmasını çok isteriz. Zaten Başbakanımızın da iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde açıklamaları oldu.”

TANAP’ın boru hattını yapıyoruz

Azerbaycan'daki Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılacak doğalgazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında projenin Kara Kesimi Lot-4 Boru Hattı İnşaat İhalesi’ni Punj Lloyd-Limak-Kalyon Grubu ortaklığında kazandıklarını hatırlatan Özdemir, bu projeyle ilgili de çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Boru hattının Eskişehir’den başlayıp Yunanistan sınırına kadar olan bölümünü, deniz geçişi hariz kendilerinin gerçekleştireceğini belirten Özmedir, “Toplam 459 kilometre uzunluğunda, 48 inç yanı 1 metre 21 santimetre çapında olacak bir boru hattı bu. Projede toplam 1400 kişi çalışacak. Her iki yakada da şantiyeleri kurduk. Projeyi tam zamanında 2018 Aralık ayında tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

52 bin çalışan 4 milyar dolar ciro

Yaşanan son gelişmeler ışığında Türkiye’nin yatırım ortamının nasıl etkilendiğine de değinen Nihat Özdemir, “Biz Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz, moralimizi hiç bozmadık. Limak Grubu olarak şu anda 52 bin çalışanımız var. Yıllık ciromuz da 4 milyar dolar civarında. Sadece Türkiye’de değil birçok farklı ülkede işlerimiz var. Enerjiden, altyapıya, havalimanı işletmeciliğinden turizme kadar birçok farklı alanda faaliyet yürütüyoruz. Çanakkale köprüsü ve yurtdışındaki havalimanı projeleri dahil yurtiçi ve yurtdışı fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.