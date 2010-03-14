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Dünya

Trafik sorununa çığlak protesto

Güney Amerika ülkesi Peru'da trafik sorunu göstericileri sokağa döktü. Ama biraz farklı.

14 Mart 2010 02:00

T24 - Güney Amerika ülkesi Peru'da trafik sorunu göstericileri sokağa döktü. Ama biraz farklı. Yüzlerce kişi çıplak bindikleri bisikletleriyle kentte turladı. Hükümetten araç yerine bisiklet kültürünü desteklemesini istedi.


Mega kentler ve kentlerin gitgide büyüyen sorunu trafik. Bu sorun Güney Amerika ülkesi Peru'da farklı bir şekilde protesto edildi.

Yüzlerce kişi başkent Lima'da bisikletlerine çıplak şekilde binerek, araç kültürünü protesto etti.

Kentin merkezinde turlayan çıplak bisikletliler, hükümetin bisiklet kültürünü özendirmesini istedi, 'Bir bisiklet fazla, bir araba az' sloganı attı:

"Başkent Lima'da bisiklete binmek güvenli bir şey değil. Çünkü, bisiklet kullanmak için yeterli yol yok. Çoğu zaman kaza riski var. Biz de bu yolla, buna dikkat çekmek insanları haberdar etmeye çalışıyoruz."

Çıplak eylemciler, ayrıca Peru hükümetinden toplu taşımacılık sistemini geliştirmesi çağrısı yaptı.


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