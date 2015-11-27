Trafik sıkıştı, Lokomotiv Moskova oyuncuları maça metroyla gitti!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Beşiktaş ile aynı grupta bulunan Lokomotiv Moskova, evinde ağırlayacağı Sporting Lizbon karşılaşmasına trafikte sıkışınca metro ile gitmek zorunda kaldı.

Takım tesislerinin bulunduğu Bakovka'dan takım otobüsü ile yola çıkan Lokomotiv Moskovalı oyuncular iş çıkışı Moskova trafiğine takılınca çareyi metro ile stada gitmekte buldular.

Bu beklenmeyen aksiliğe rağmen maça yetişen Lokomotivli futbolcular Sporting Lizbon karşısında 5. dakikada 1-0 öne geçmelerine rağmen karşılaşmadan 4 - 2 mağlup ayrılarak liderlik koltuğunu aynı grupta bulunan temsilcimiz Beşiktaş'a kaptırdılar.



