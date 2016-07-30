Trafik sigortasına indirim geliyor

Birçok sigorta şirketi trafik sigortasında indirime gidiyor. İndirimler bazı otomobillerde yüzde 20’yi bulacak. Ortalama 660 lira olan sigorta primi 100 lira inerek 560 liraya düşecek.

Son 1 yılda astronomik bir artışla yüzde 140’ı geçen zam gören trafik sigortası primlerinde yasal düzenlemelerin ardından sigorta şirketleri ağustos ayından başlayarak indirime gidiyor.

Habertürk'ün haberine göre, yasal düzenlemeler ile maliyetleri aşağı gelen sigorta şirketlerinin zorunlu trafik primlerinde indirime gitmesi Hazine tarafından isteniyordu.



Bunun için hafta başında trafik sigortasında en fazla satış yapan 10 sigorta şirketinin genel müdürünün Ankara’ya çağrılıp sigorta primleri ile ilgili indirim talep edildiği öğrenildi. Bu istek sonucunda birçok sigorta şirketi de prim indirimi kararı aldı.

İndirim oranı yüzde 20'yi bulacak

Şimdiye kadar fiyat indirimi yapan ve sektörü bekleyen şirketlerin yeni bir indirimi değerlendirdiği, henüz fiyatı düşürmeyenlerin ise yüzde 10 ile 20 arasında prim indirimine gideceği belirtiliyor.

Ortalama indirim yüzde 15

Konuyla ilgili açıklamayı Anadolu Sigorta yaptı. Şirket sigortalı kişi özellikleri, araç nitelikleri ve hasar geçmişine göre değişen oranlarla fiyat iskontosuna gidileceğini belirterek ortalama indirimin yüzde 15 olacağını açıkladı.



Anadolu Sigorta’da indirimin ağırlıklı yüzde 10 ile 20 arasında olacağı ifade edildi. Böylece sektör genelinde ortalama 660 lira olan sigorta primi 100 lira inerek 560 lira olacak olacak.