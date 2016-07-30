T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Trafik sigortasına indirim geliyor

İndirimin ağırlıklı yüzde 10 ile 20 arasında olacağı ifade edildi

30 Temmuz 2016 22:00

Birçok sigorta şirketi trafik sigortasında indirime gidiyor. İndirimler bazı otomobillerde yüzde 20’yi bulacak. Ortalama 660 lira olan sigorta primi 100 lira inerek 560 liraya düşecek.

Son 1 yılda astronomik bir artışla yüzde 140’ı geçen zam gören trafik sigortası primlerinde yasal düzenlemelerin ardından sigorta şirketleri ağustos ayından başlayarak indirime gidiyor. 

Habertürk'ün haberine göre, yasal düzenlemeler ile maliyetleri aşağı gelen sigorta şirketlerinin zorunlu trafik primlerinde indirime gitmesi Hazine tarafından isteniyordu.

Bunun için hafta başında trafik sigortasında en fazla satış yapan 10 sigorta şirketinin genel müdürünün Ankara’ya çağrılıp sigorta primleri ile ilgili indirim talep edildiği öğrenildi. Bu istek sonucunda birçok sigorta şirketi de prim indirimi kararı aldı. 

 

İndirim oranı yüzde 20'yi bulacak

 

Şimdiye kadar fiyat indirimi yapan ve sektörü bekleyen şirketlerin yeni bir indirimi değerlendirdiği, henüz fiyatı düşürmeyenlerin ise yüzde 10 ile 20 arasında prim indirimine gideceği belirtiliyor. 

 

Ortalama indirim yüzde 15

 

Konuyla ilgili açıklamayı Anadolu Sigorta yaptı. Şirket sigortalı kişi özellikleri, araç nitelikleri ve hasar geçmişine göre değişen oranlarla fiyat iskontosuna gidileceğini belirterek ortalama indirimin yüzde 15 olacağını açıkladı.

Anadolu Sigorta’da indirimin ağırlıklı yüzde 10 ile 20 arasında olacağı ifade edildi. Böylece sektör genelinde ortalama 660 lira olan sigorta primi 100 lira inerek 560 lira olacak olacak.

ETİKETLER

trafik sigortasıindirimzorunlusigorta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24