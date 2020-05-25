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Ekonomi

Trafik sigortasına iki yeni düzenleme: Zam oranı düşürüldü, satış sınırlaması getirildi

25 Mayıs 2020 19:20

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortalarında iki değişiklik yapıldı. Sigorta şirketlerinin her ay yüzde 1,5 oranındaki fiyat artışı yüzde 0,75'e düşürülürken, sermayesi yetersiz olan sigorta şirketlerine de trafik sigortası satma sınırlaması getirildi.

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