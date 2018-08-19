Trafik polisinin vurduğu köpeğin sağlık durumu iyi

İzmir'de perşembe günü ısırdığı trafik polisi tarafından vurulan köpeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde işe gitmek için otobüs bekleyen trafik polisinin bacağını ısırdığını iddia ederek silahla yaraladığı köpeğin tedavisi sürüyor.

Geçen perşembe günü Soğukkuyu Mahallesi 1595 Sokak’ta meydana gelen olayda işe gitmek için durakta otobüs bekleyen trafik polisi S.A., kendisine saldırıp, bacağını ısırdığını iddia ettiği sokak köpeğine tabancayla 2 el ateş etti. Köpek kaçarken, S.A. otobüse bindi. Çevredekiler, S.A.’nın bindiği otobüse binerek, hareket etmesine izin vermedi. Otobüste tepki gösteren vatandaşlar, daha sonra polis merkezine gidip, şikâyetçi oldu.

Bacağından yaralanan polis S.A.’ya kuduz aşısı yapıldı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın talimatıyla, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olaydan sonra yaralı halde kaçan ve bir süre sonra bulunan köpek, veterinere götürülerek tedaviye alındı. Ayağından yaralanan köpeğin tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.