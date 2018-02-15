Trafik magandası, aracındaki 'kükreyen aslan' figüründen yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da trafikte başkasına yapılan selektörün kendisine yapıldığını düşünüp, tartıştığı sürücünün otomobiline kullandığı TIR\'la kasıtlı olarak çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden olan Oruç Karağlı (32), aracın kapısındaki \'kükreyen aslan\' figürü sayesinde yakalandı. Olay sırasında yanında bulunan eşi ve çocuğunun yanında kendisine küfredildiğini öne süren Karağlı, \"Bir anlık sinir krizi geçirip, şuurumu kaybetmişim\" dedi.

Olay, geçen 3 Şubat günü saat 17.30 sıralarında merkez Selçuk ilçesi Beyşehir Çevre Yolu\'ndaki Genç Osman Caddesi kavşağında meydana geldi. Kullandığı 35 BAA 17 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta duran elektrik teknikeri Mehmet Dönmez, iddiaya göre yolun karşısında bulunan otomobildeki arkadaşını fark edip, selektör yaparak selam vermek istedi. Bu sırada selektör yaptığı aracın yanındaki plakasız TIR\'ın şoförü, araçtan inip, \'\'Neden bana selektör yapıyorsun?\'\' diye çıkıştı. Dönmez de kendisine değil, yanındaki otomobilin sürücüsüne yaptığını söyledi. Dönmez\'in selektör yaptığı otomobilin sürücüsü de inip, kendisine yapıldığını belirtti.

Kısa süreli tartışmanın ardından öfkelenen TIR şoförü, aracına bindi, hızlanıp, Dönmez\'in otomobiline çarptı. Öfkesini alamayan TIR şoförü, geri manevra yapıp, ikinci kez otomobile çarptı. TIR\'ın önünde sürüklenen otomobil de arkasındaki 2 otomobile çarptı. Hasar oluşan araçlarda bulunan İsmail Şahin, Dilek Atağ ve Fatma Çıbuk hafif yaralandı. TIR şoförü, aracıyla olay yerinden kaçarken, yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüleri ve yaralılar, TIR şoföründen şikayetçi oldu.

\'ASLAN\' FİGÜRÜ ELE VERDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Tanıklar, TIR\'ın şoför mahallinin kapısında \'kükreyen aslan\' figürü yapıştırması olduğunu söyledi.

Polis ekipleri, TIR ve kamyon garajında aracı aradı. Yapılan araştırmada, \'aslan\' figürlü TIR\'ın Oruç Karağlı\'ya ait 35 AH 6508 plakalı TIR olduğu saptandı. Yaklaşık 300 kamera görüntüsünü tek tek inceleyen polis ekipleri, Karağlı\'nın İzmir\'e gittiğini belirledi.

‘BANA KÜFRETTİLER’

İzmir\'de gözaltına alınan Karağlı, polisteki ilk ifadesinde olay anında araçta 6 yaşındaki oğlu ve eşinin bulunduğunu belirterek, \'\'Pazara doğru giderken karşı yönden tanımadığım bir otomobilden selektör yapıldı. Daha sonra el kol hareketleri yaptılar. Sonra konuşmak için aracımdan inerek otomobilin yanına gittim. Otomobildekiler selektörü ve el hareketlerini bana karşı yapmadıklarını söyledi. Ben de arabada eşim var, sizin yaptığınız yanlış, dedim. Daha sonra aracıma binmek üzereyken arkamdan küfrettiler. Bu küfürlerin eşimin yanında yapılması sinirlerimi bozdu. Bir anlık sinir krizi geçirip, şuurumu kaybetmişim. TIR\'ı aracın üzerine sürdüm ve olay yerinden kaçtım\" dediği öğrenildi.

ARACININ TANINMAMASI İÇİN DEĞİŞİKLİKLER YAPMIŞ

Oruç Karağlı\'nın kaza sırasında kırılan tamponunu, İzmir\'de değiştirdiği belirlendi. Aracın tanınmaması için de ön cama yapıştırılan şeridi söküp, yan camlara oğlunun fotoğrafları ile kapılara nakliye firmasının ismini yapıştırdığı görüldü. Karağlı\'nın TIR’ın, olay günü plakasız olmasının nedeni olarak, daha önce kaza yaptığı ve o gün aracına yeni tamirden aldığını ileri sürdüğü ifade edildi.

Oruç Karağlı, polisteki sorgusunun ardından \'kasten yaralama ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması\' suçlarından adliyeye sevk edildi.



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